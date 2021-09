Gagnez un an de transport sur le réseau Chronoplus grâce à "Ça colle aux basques"

"Ça colle aux basques" et le réseau de transport Chronoplus vous offre votre abonnement d'un an pour voyager autant que vous le souhaitez avec le bus et le trambus. Gagnez un abonnement d'une valeur de 300 euros tous les jours en appelant le 05 59 59 17 17 entre 11 heures et midi !