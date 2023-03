Gagnez un fantastique séjour Vins et Gastronomie dans le Jura !

C'est un cadeau unique mis en jeu cette semaine dans Côté Saveurs. Du lundi au vendredi, de 11h à 12h, vous avez la possibilité de remporter un séjour Vins et Gastronomie, organisé par Jura Tourisme , qui met à l'honneur l'incroyable richesse culturelle et culinaire du département.

On vous offre le meilleur du terroir jurassien

Vous serez confortablement logés à la Closerie des Capucines, bâtisse du XVIIème siècle construite sur les anciens remparts de la cité. Au programme du séjour : Déjeuner au Grand Jardin de Baume-les-Messieurs, dégustation des vins du Jura à Arbois, ou encore dîner chaleureux et convivial dans une taverne arboisienne.

Vous aurez également le loisir de découvrir des villages jurassiens exceptionnels : Les splendides Château-Chalon et Baume-les-Messieurs vous ouvriront leurs portes. Entre nature luxuriante et patrimoine historique, ces deux joyaux sont parmi les Plus Beaux Villages de France.

Pour connaître tous les détails de ce séjour Flânerie Gourmande, rendez-vous sur la page internet des séjours de Jura Tourisme

A vous de jouer... Et bonne chance ! 🍀🤞