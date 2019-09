Gagnez un magnifique livre sur la Neustadt de Strasbourg avec France Bleu Elsass

Strasbourg, France

"La Neustadt est un quartier à part dans l’histoire de Strasbourg. Initié dès le rattachement de l’Alsace-Loraine à l’Allemagne, cet immense chantier, qui tripla presque la surface de la ville, obéissait à une politique d’assimilation à l’Empire. Richement illustré, cet ouvrage reprend l’étude menée par l’Inventaire général du Patrimoine culturel et offre un nouveau regard sur ce quartier, également reconnu par l’Unesco qui l’a inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité. Cette extension nécessita près de 50 ans de travaux et mobilisa près de 800 maîtres d’œuvres. Ville allemande, certes, l’âme de Strasbourg y affleure ; plus qu’un simple décor urbain, elle offre aux visiteurs comme aux lecteurs, un témoignage d’une histoire éprouvante. Austère voire autoritaire, grandiose voire écrasante, elle possède aussi une belle homogénéité tandis que les villas éclectiques et Jugendstil lui confèrent un charme indéniable." - La Neustadt de Strasbourg, un laboratoire urbain 1871-1930, aux éditions Lieux Dits.

Remportez ce bel ouvrage avec France Bleu Elsass

Pour participer, il suffit de vous inscrire dans le module de jeux ci-dessous avant le dimanche 22 septembre 2019 à minuit.