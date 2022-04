Gagnez un moule à lemmele 100% alsacien

Pâques approche. Il est de tradition en Alsace de servir cet agneau en biscuit, en référence à l'agneau Pascal, au moment des fêtes pascales. Mais pour le faire dans les règles, il vous faut absolument un moule spécial. La poterie Siegfried-Burger de Soufflenheim et France Bleu Elsass vous l'offrent.

Le moule à lemmele qui vous est offert est une édition spéciale 100% Alsacienne. Il est couvert d'expressions en alsacien et est disponible uniquement sur le site internet de la poterie Siegfried Burger. Il est vernis à l'intérieur, donc peut être utilisé aussi bien pour la cuisson que pour la décoration !

Le moule à lemmele offret par la poterie Siegfried Burger de Soufflenheim - Poterie Siegfried Burger de Soufflenheim

La poterie Siegfried-Burger & Fils

La poterie Siegfried-Burger & Fils a été fondée par Monsieur Pierre BURGER en 1842 au cœur du village de Soufflenheim. Le savoir-faire artisanal est ainsi transmis de père en fils depuis 6 générations. Toujours implantée au même endroit, notre poterie a réussi à sauvegarder à travers les âges et jusqu’à nos jours un art bien traditionnel, en utilisant les nouvelles technologies et en s’adaptant aux exigences de sa clientèle régionale et internationale.

Aujourd’hui, la poterie Siegfried-Burger & Fils réinvente la poterie traditionnelle, avec une nouvelle gamme plus contemporaine, plus épurée, à la fois puissante et raffinée et inspirée de la nature, de la terre (matière d’origine de ces objets) et du monde minéral. L’argile est travaillée avec soin, rigueur et délicatesse, pour donner naissance à des formes inédites d’une qualité sans pareil.

Remportez votre moule à lemmele

Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le dimanche 17 avril 2022 à minuit. Attention, le gagnant devra retirer son moule à lemmele directement à la poterie à Soufflenheim !

Et en prime on vous propose la recette du lemmele par Antoine Hepp :