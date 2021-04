gagnez un ordinateur en jouant à Top Chrono

Tous les jours, du lundi 5 avril au vendredi 9 avril, entre onze heures et midi, jouez avec Alexandra Mehn pour gagner un ordinateur portable Thomson windows 10 , 4 GO de RAM, 500 GB de stockage , clavier azerty et un écran full HD Display.

Pour gagner cet ordinateur, c'est très simple : appelez nous au 03 84 22 82 82 tous les jours du lundi 5 au vendredi 9 avril entre onze heures et douze heures. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons. Vous devrez répondre à un maximum de questions en moins d'une minute. Si vous êtes le gagnant du jour , vous repartirez avec le cadeau du jour offert par France Bleu Belfort Montbéliard et vous participerez au tirage au sort du vendredi.