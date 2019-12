Gagnez un panier Garni de chez Batt grâce à France Bleu

Nancy, France

Depuis plus de 30 ans, la maison Alain Batt sélectionne les meilleures ingrédients et élabore ses propres créations de manière artisanale en Lorraine. Et à l'occasion de la Saint Nicolas la Maison Batt vous fait profiter en partenariat avec France Bleu Lorraine d'un panier garni de confiserie d'une valeur de 50€

Panier Garni de chez Batt © Radio France

De la bergamote au macaron en passant par les babas mirabelle et les douceurs chocolatées, les produits proposés chez Alain Batt sont le reflet d'une gourmandise universelle toujours renouvelée.

St Nicolas en chocolat de chez Batt © Radio France

Toute leur gamme de produits est rigoureusement sélectionnée afin de vous proposer d'authentiques saveurs et d'assurer une qualité irréprochable en conservant un savoir-faire familial et ancestral ainsi que l'utilisation de produits nobles.

Tout ce qu'il faut pour ravir les gourmets et gourmands.

