A l'occasion de la fête des mères France bleu Roussillon s'associe avec la bijouterie BOIX à Argeles sur mer et vous offre un magnifique pendentif grenat et or.

Gagnez un pendentif or et grenat avec France Bleu Roussillon.

Pendentif Or et Grenat

Du au 16 au 20 mai de 11h à 12h, participez au jeu du "Tocat del Bolet" sur France Bleu Roussillon, et remportez un superbe bijou.

France Bleu Roussillon, en partenariat avec la bijouterie "BOIX" vous offre un bijou unique et sublime : un pendentif grenat rond en or, diamètre 10 mm et d'un poids de 1,68 gr serti de griffes accompagné de son certificat indication géographique, d'une valeur de 350 € dans le jeu du «Tocat del Bolet », Patrick Mas vous fait jouer, assisté de ses invités quotidiens, du lundi au vendredi de 11h à 12h. Pour participer et tenter votre chance, écoutez France Bleu Roussillon : inscriptions toute la semaine au 04 68 35 5000.

Pendentif Or et Grenat - Bijouterie BOIX

Cette semaine, le grand gagnant se verra récompensé par un cadeau exceptionnel : un bijou aux lignes modernes et contemporaines accompagné de son certificat indication géographique. Passionné de bijoux et de pierres précieuses depuis toujours, Pierre BOIX est le fondateur du site. titulaire d'un brevet d état, Pierre BOIX exerce depuis 28 ans en tant que créateur , sertisseur et réparateur.

Cet artiste Joaillier vous offre un travail sur mesure et personnalisé, si vous avez une envie, un projet, une histoire… https://www\.bijouterie\-boix\.fr/