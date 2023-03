Gagnez un pirate en chocolat

Gagnez un magnifique pirate en chocolat pour Pâques. Ce pirate est d'une hauteur de 44,5 cm et a été réalisé par Enzo, apprenti en CAP Chocolatier à L'Atelier du Pain à Cailly. Il est constitué de chocolat noir (66%) et chocolat blanc. Armé d'un sabre et d'une belle paire de moustache, il porte un tricorne et une ceinture imitation cuir très réaliste.

Pour gagner cette oeuvre gourmande à partager avec vos proches, inscrivez-vous au tirage au sort ci-dessous avant le vendredi 31 mars. Un tirage au sort désignera le gagnant qui sera appelé au téléphone en direct sur France Bleu Normandie le samedi 1er avril à 7h20.

Attention : le pirate sera à retirer à L'Atelier du Pain , 4 route de Buchy 76690 Cailly.

