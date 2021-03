Gagnez un robot culinaire en jouant à Top Chrono

France Bleu Belfort Montbéliard vous offre un robot culinaire polyvalent BOSCH avec plus de 50 fonctions, un bol de 2,3 litres de couleur noire/inox brossé. Comment faire pour le gagner?? C'est très simple : Tous les jours , de lundi 22 mars à vendredi 26 mars 2021, entre onze heures et douze heures, appelez nous pour vous inscrire pour jouer à Top Chrono avec Pierre Marino au 03 84 22 82 82 . Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous devrez répondre à un maximum de questions de culture générale en un minimum de temps.

Si vous êtes le gagnant du jour, vous remporterez le cadeau du jour et vous participerez au tirage au sort du vendredi pour remporter ce magnifique robot culinaire.