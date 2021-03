Gagnez un robot culinaire en jouant avec France Bleu Belfort Montbéliard

Tous les jours, du lundi 15 mars au vendredi 19 mars, entre onze heures et douze heures, appelez nous au 03 84 22 82 82 pour vous inscrire à Top Chrono. Si vous êtes sélectionné, nous vous rappellerons et vous pourrez participer à Top Chrono avec Pierre Marino. Il vous faudra répondre à un maximum de questions de culture générale en une minute. Si vous êtes le gagnant du jour, vous repartirez avec le cadeau du jour et vous participerez au tirage au sort du vendredi qui vous permettra de remporter le robot culinaire mis en jeu.