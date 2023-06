Gagnez un séjour pour deux à Guernesey en jouant au Ptêt Ben Quiz

L'île de Guernesey, un jardin sur la mer

Ni tout à fait française, ni tout à fait anglaise l'ile de Guernesey a pris le meilleur de chacune : le charme de l'Angleterre traditionnelle et la douceur de vivre de l'Hexagone. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle cultive une différence avec ses voisines puisque tous ses panneaux sont... En français !

Et pour y aller, rien de plus simple ! Il suffit d’embarquer avec Manche Iles Express et vous serez sur l’île en une heure et demie.

Une vue sur Saint-Pierre-Port, le port principal de la capitale de l'île - Getty Images

Et en bonus, voyagez dans le temps ! Pour vous accompagner dans votre découverte de Guernesey, vous bénéficierez d'un “Discovery PASS” qui vous offre la possibilité d’accéder à tous ces sites historiques en illimité :

Château Cornet

Musée de Guernesey

Fort Grey

German Naval Signals Headquarters

Le château de Cornet - Getty Images

L’île d’exil de Victor Hugo, où il a vécu durant 15 ans, garde des traces du passage du célèbre écrivain. Sa maison, Hauteville House est située à Saint-Peter-Port, est ouverte aux visites. Le jardin de cette demeure est accessible gratuitement. il décrira l'île comme "un rocher d'hospitalité et de liberté, un coin de vieille terre normande tombé à la mer et ramassé par les anglais".

Pour profiter au maximum de votre séjour, France Bleu Cotentin vous offre une nuit pour deux personnes dans une chambre double au sein de l'Hôtel*** Au Duc de Normandie

Vous ne serez pas déçus par le confort de cet hôtel ! - Au Duc de Normandie

Modalités : Une nuit à Guernesey en chambre double avec traversée Manche Îles Express pour 2 personnes + un Discovery Pass donnant accès à 4 sites historiques. Valable hors mois d'août.