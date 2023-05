Gagnez un séjour à Jersey avec France Bleu Cotentin

Bien que de petite taille, Jersey regorge d'activités et d'attractions passionnantes.

Rien de plus facile que de se rendre à Jersey ! Il suffit d’embarquer avec Manche Iles Express (au départ de Carteret ou encore Granville) et vous serez sur l’île en une heure et demie. Vous pourrez ainsi commencer par admirer les vues spectaculaires depuis le bateau, à votre arrivée dans le magnifique port de Saint-Hélier.

Le port de Saint Hélier est donc le premier endroit que vous découvrirez en arrivant sur l'île. - Getty Images

Jersey n’est ni plus ni moins que la plus grande des îles que l’on puisse trouver dans la Manche. Surnommée l’Ile aux Fleurs, elle offre une variété extraordinaire de paysages, plages, sentiers côtiers, petits chemins de campagne et villages de charme.

Vous séjournerez pendant deux nuits à l'hôtel de charme Ommaroo situé en front de mer, au Havre des Pas à St Helier. Au lendemain de vos nuitées, le petit déjeuner vous sera offert.

Les chambres doubles de l'hôtel vous garantiront confort et volupté - Hôtel Ommaroo

Et en bonus, voyagez dans le temps ! Pour vous accompagner dans votre découverte de Jersey, vous bénéficierez d'un “Heritage PASS” qui vous offre la possibilité d’accéder à 4 sites en illimité parmi les suivants :

Mont Orgueil Castle

Elizabeth Castle

Jersey Museum & Art Gallery

Maritime Museum & Occupation Tapestry Gallery

Hamptonne Country Life Museum (de mai à septembre)

La Hougue Bie

Jersey Heritage est responsable des majeurs sites historiques de l’île, des musées primés et des archives publiques : c'est une œuvre de charité locale veillant à la protection et la promotion du riche héritage de l’île. Cette organisation ayant pour but de continuer de valoriser l’histoire et ainsi sauvegarder davantage le patrimoine.

Alors, cela vous dit ? Pour tenter de remporter ce séjour, jouez en direct au Ptêt Ben Quiz de 11h à 12h sur France Bleu Cotentin en appelant le 02 33 23 13 23 .

Modalités : Une nuit à Jersey en chambre double, petit déjeuner inclus avec traversée Manche Îles Express pour 2 personnes + un Heritage Pass donnant accès à 4 sites historiques de Jersey. Valable hors mois d'août.

