Gagnez un séjour à l’Hôtel des Bains à Granville

Du 23 au 27 mars, jouez sur France Bleu Cotentin pour tenter de remporter un séjour à l’Hôtel des Bains de Granville dans la Manche. Près du centre-ville et de la plage, l’Hôtel des Bains est idéalement situé pour profiter de tous les atouts de la cité corsaire normande.

Situé au cœur de la station balnéaire de Granville à quelques mètres de la plage du Plat Gousset et du musée Christian Dior, l'Hôtel des Bains est un établissement 3 étoiles de style Normand qui offre tout le confort moderne à ses clients.

Les gagnants de ce séjour dans la Monaco du Nord pourront profiter de l’ambiance chaleureuse et cosy de l’hôtel, dormir dans une des chambres "Prestige" avec vue sur mer, baignoire et coin salon, et déguster leurs petits déjeuners dans la salle "Café-croissant" de l’hôtel avec au menu du salé comme du sucré.

Une des chambres "Prestige" de l'Hôtel des Bains de Granville

Pour tenter de remporter ce séjour, jouez à la Grande Pêche du 23 au 27 mars en direct sur France Bleu Cotentin de 11h00 à midi.

Votre séjour d’une nuit pour 2 avec petits déjeuners est à réserver du lundi 30 mars au dimanche 28 juin 2020 et du lundi 21 septembre au dimanche 20 décembre 2020, sous réserve de disponibilité.

Hôtel des Bains - 19 rue Clémenceau - 50400 GRANVILLE

02.33.50.17.31

Le site web : Hôtel des Bains