Gagnez un séjour à Tahiti et assistez au concert de Ken Carlter

Pour tentez votre chance à notre jeu, répondez ci-dessous à notre quiz ! Attention ! Pour vous rendre en Polynésie Française, un passeport est obligatoire, vous devez également faire en ligne une demande ESTA pour votre transit aux États-Unis.

Votre programme à Tahiti

Départ de Paris le jeudi 10 octobre 2019 à 12h05, retour le dimanche 13 octobre 2019 à 23h45 (arrivée à Paris le mardi 15 octobre à 09h05), 3 nuits sur place, hébergement en chambre twin ou double en hôtel 4*. Aller et retour depuis votre domicile jusqu'à l'aéroport Paris-Charles De Gaulle est à votre charge.

Jeudi 10 octobre

21h45, arrivée à Tahiti, accueil traditionnel à l'aéroport avec danses polynésiennes et colliers de fleurs, et transfert à l’hôtel.

Vendredi 11 octobre

10h30 -12h : cours de danse tahitienne avec les danseuses et danseurs du clip pour apprendre quelques notions de danse ainsi que la chorégraphie du clip.

Repas à l'hôtel, puis activités nautiques dans le lagon, ensuite relaxation à hôtel (piscine, plage sable blanc et lagon).

À 18h, rendez-vous pour le concert de Ken Carlter place Toata à Papeete, repas avec l'équipe, rencontre avec l'artiste, placement en zone VIP.

Samedi 12 octobre

Randonnée en 4x4 à l'intérieur de l'île avec un guide, visite des cascades avec un repas traditionnel tahitien préparé par le guide.

L'après-midi, destination la plage sable noir la Pointe Venus, lieu historique où le bateau du capitaine Cook, le "Bounty", est arrivé en 1788.

Diner aux "roulottes" (attraction locale) face à la mer.

Dimanche 13 octobre

Visite de Papeete et de son marché, et à midi repas au restaurant.

L'après midi Fiesta sur une pirogue traditionnelle, les pieds dans le lagon, en compagnie de Ken Carlter . Panorama exceptionnel et coucher de soleil imprenable sur l'ile de Moorea.

21h, départ de l'hôtel pour l'aéroport et retour à Paris.

Ken Carlter

Artiste compositeur interprète reconnu dans le Pacifique, Ken Carlter nous vient de Tahiti où il a grandi au milieu des sons et chants de son île. Sa musique est un voyage innovant à laquelle il ajoute sa touche polynésienne : langue tahitienne, instruments traditionnels, percussions, ukulele et vivo.Sa chanson Ia Ora Na, que vous avez entendu tout l'été sur France Bleu, est un hymne à la fête et une invitation à découvrir les charmes de la Polynésie. Son album, réalisé à Paris, sortira en fin d'année.

Maintenant, à vous de jouer !