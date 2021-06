Un séjour au camping 5 étoiles L’Anse du Brick à Maupertus-sur-Mer à gagner

France bleu Cotentin vous offre un séjour de 2 nuits en cottage familial face à la mer dans le Val de Saire en Normandie. Le camping 5 étoiles L’Anse du Brick dans le Cotentin est situé dans un cadre d’exception, à flanc de falaise, avec un accès direct à la plage et une vue panoramique sur la mer.

L'Anse du Brick est un camping 5 étoiles où tout est réuni pour passer de bonnes vacances en famille : un cadre idyllique, la plage à vos pieds, de nombreuses activités proposées, des logements tout confort, des aires de jeux pour les enfants ...

Sur place, vous bénéficiez aussi de l’espace aquatique, de sa piscine couverte chauffée avec pataugeoire, d’une piscine extérieure avec toboggan.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Lors de votre séjour de 2 nuits pour 2 adultes et 2 enfants, vous logerez dans un cottage familial tout confort : 2 chambres, une salle d’eau avec douche, un coin cuisine équipé et un espace repas avec TV et wifi gratuit. Sur la terrasse de votre cottage, un salon de jardin vous permettra de profiter du soleil normand.

Vue sur mer depuis le cottage

Vous souhaitez remporter ce séjour à Maupertus-sur-Mer, jouez du 7 au 11 juin au 50 Chrono de 11h00 à midi en direct sur France Bleu Cotentin.

Bonne chance à tous !

NOTEZ : Ce séjour est à prendre en avant-saison (mois de juin 2021) ou en arrière-saison (entre le 27/08/21 et le 12/09/21) selon disponibilités.