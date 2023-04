Gagnez un séjour au Camping 5* "Le Vieux Port" et passez des vacances au plus proche de l’océan à Messanges !

Le Camping Le Vieux Port à Messanges a récemment rouvert ses portes pour le plus grand bonheur des vacanciers de la côte landaise. Et pour célébrer cette ouverture tant attendue, nous vous offrons un mid-week en hors saison dans un mobil-home Resasol 4/6 personnes blotti entre les pins !

Alors pour tenter de remporter ce séjour, jouez cette semaine dans « l’Arène du Quiz » à 11H sur France Bleu Gascogne.

le camping " le Vieux Port" à Messanges

Établissement phare du groupe RESASOL , Le Vieux Port est une institution dans les Landes connu pour sa folie des grandeurs et par son emplacement très convoité, à quelques mètres de l’océan. Aussi bien destiné aux jeunes couples équipés de leur plus belle tente, aux grands-parents à la recherche d’un emplacement pour leur fidèle camping-car ou aux familles en quête du mobil-home parfait pour leurs vacances en famille, tout le monde trouvera son petit coin de bonheur parmi les 30 hectares du Vieux Port.

Des vacances presque les pieds dans l’eau !

Le Camping Le Vieux Port doit en grande partie son succès à son emplacement privilégié derrière la dune de Messanges, avec un accès plage reliant les vacanciers à l’océan en seulement quelques minutes de marche !

Le camping du Vieux Port avec accès privilégié et direct à l'océan

Un séjour « tout sur place »

En plus de sa situation idéale, ce camping dispose de toutes les infrastructures d’un établissement 5 étoiles. Pirate’s Land, son parc aquatique XXL aux allures de Caraïbes s’étend sur 7000m² et propose 11 toboggans, 5 piscines, une aire aquasplash, deux jacuzzis et un simulateur de vagues proposant de la bouée tractée, du wakeboard ou encore surf ou bodyboard : inédit dans un camping 5 étoiles !

Vous y trouverez également des terrains multi-supports, de nombreux restaurants, une supérette, un espace bien-être... bref, tout y est pour passer des vacances inoubliables !

Parc aquatique XXL du camping le Vieux Port de Messanges !

Logez dans l'iconique mobil-home Resasol 4/6 personnes

Indémodable, le mobil-home continue de faire fureur ! Classique et confortable, notre mobil-home RESASOL de 27m² peut accueillir jusqu’à 6 personnes avec sa chambre parentale, une seconde chambre dotée de 2 lits simples et un canapé convertible. Un hébergement simple et efficace offrant une terrasse équipée d’une plancha et 2 chiliennes pour profiter pleinement de l’environnement extérieur et passer de beaux moments en famille à l’air pur !

Profitez d’animations quotidiennes !

Élu camping préféré des français dans la catégorie « animations » parmi 3 500 autres campings européens, l’ennui ne sera pas de la partie pendant vos vacances au Vieux Port ! Tournois sportifs, danse, jeux piscine, relai « Total whipeout », color run, ventriglisse : vos journées promettent d’être bien remplies ! Et quand le soleil entame sa descente derrière l’océan et offre des couchers de soleil indélébiles, la salle de spectacle de l’Arena , la plus grande de la région, prend le relais ! Animateurs ou artistes reconnus vous attendent alors pour des soirées dansantes endiablées ou des spectacles inoubliables : cabaret, DJ set, soirée feria, hypnose, concerts, troupes brésiliennes, comedy club, street art, comedy club…

Des animations permanentes au camping le Vieux Port de Messagnes

Nouveautés 2023 : des Chalets Premium avec piscine privative !

Destinés à recevoir de 4 à 7 voyageurs, ces Chalets Premium sont résolument tournés vers des équipements tout confort. Allant jusqu’à 90 m² d’enfilade de terrasses et d’habitations, les modules sont agencés pour préserver l’intimité de chacun, tout en rassemblant autour d’aménagements extérieurs chaleureux pour de vrais instants de convivialité. Grâce à leur situation unique au sein du Quartier Premium, ces Chalets permettent de séjourner à seulement quelques mètres de l’accès direct à la plage. Et le dernier détail qui fait toute la différence : une piscine privée directement intégrée sur la terrasse !

Les chalets prémium RESASOL

Les Landes : un petit bijou naturel aux mille et une activités

Les paysages landais offrent le champ des possibles en termes d’activités de plein air !

Réputée pour la qualité de ses vagues, la région offre de nombreux spots de surf convoités par les surfeurs du monde entier et compte parmi eux Hossegor , la capitale du surf par excellence dans les Landes. Le Vieux Port propose des cours de surf pour les amateurs qui souhaiteraient s’essayer à ce sport emblématique !

La Vélodyssée, piste cyclable sillonnant la côte à travers lacs et forêts vous promet de belles balades à vélo et vous permettra de découvrir de nombreux petits sports parfaits pour pique-niquer en famille ou seulement se prélasser au soleil…

RESASOL offre également tout un panel d’activités pour répondre aux envies des enfants comme des adultes : Accrobranche, quad, paintball, canoë, jet ski, karting, paddle, rafting et bien d’autres vous attendent si vous êtes en quête de sensations !

Le camping le vieux port entre océan et fôret de pins !

Réservez vite votre prochain séjour au bord de l’océan au Camping Le Vieux Port !

Toute l’équipe est à votre écoute pour discuter de vos prochaines vacances.

Camping Le Vieux Port – 850 Rte de la Plage S. 40660 Messanges

05.58.48.22.00

contact@resasol.com

www.levieuxport.com