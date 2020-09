Du 14 au 18 septembre, France Bleu Paris et le Futuroscope vous propose de gagner un séjour inoubliable.

Gagnez un séjour au Futuroscope et vivez en famille un moment d’exception

Le séjour valable pour 2 adultes et 2 enfants ( de 5 à 12 ans inclus ) comprend l’entrée du parc pour 3 jours consécutifs, l’accès à l’aquaféérie nocturne, 2 nuits à l’hôtel du Futuroscope en chambre quadruple, les petits-déjeuners et les frais de dossier.

L’aquaféérie, "La Forge aux étoiles"

Vous serez fascinés par ce Spectacle Nocturne en plein air.

L’aquaféérie, "La Forge aux étoiles" - DR : Futuroscope

Vos yeux s’agrandiront devant les jeux de lumières, les projections d’images sur des écrans d’eau, les effets aquatiques et les lasers. Vous resterez bouche bée devant un show unique.

L'hôtel du Futuroscope

L’hôtel possède un accès direct sur le parc par passerelle piétonnière réservée aux résidents de l'hôtel.

Passerelle qui relie l'hôtel au parc - DR : Futurscope

Le petit déjeuner est servi de 7h30 à 10h00

Futuroscope, toutes les forces d’attraction

Au Futuroscope, vous succomberez à une force magnétique irrésistible : votre curiosité.

Vous embarquerez à bord de la nouvelle attraction Objectif Mars et vous deviendrez astronaute ! Vous volerez les pieds dans le vide avec l’Extraordinaire Voyage et vous serez complétement bêtes et fiers de l’être avec les Lapins Crétins. Vous danserez même la tête en bas avec des robots.

À Futuropolis, vos enfants joueront aux grands et vous ne pourrez plus les arrêter.

Jusqu’au soir, vous vivrez des moments inoubliables et spectaculaires.

L’aventure continuera encore et encore avec 40 attractions et chacun aura sa préférée.