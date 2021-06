Gagnez un séjour au parc Parrot World en tête-à-tête avec les jaguars

Du 14 au 18 juin, France Bleu Picardie vous fait découvrir Parrot world et vous offre un séjour d’une nuit pour 4 personnes en lodge jaguar avec accès au parc sur 2 jours et bien d’autres surprises.

France Bleu Picardie vous emmène à la découverte de Parrot World, le premier parc animalier immersif dédié à l'Amérique du Sud !

Du lundi 14 au vendredi 18 juin, dans « Balade à Parrot World », suivez Valentine Meyer au cœur du premier parc animalier immersif dédié aux trésors de l’Amérique du Sud.

Un séjour insolite au cœur de l’Amazonie

France Bleu Picardie vous offre un séjour inoubliable à Parrot World, un parc animalier immersif dédié à la protection de la nature. Plus de 6 000 arbres ont été plantés lors de la construction de Parrot World.

Perroquets, jaguars, loutres géantes, manchots de Humboldt et plus d’une centaine d’oiseaux colorés évoluent dans des espaces proches de leur habitat naturel. Tels des explorateurs d'une expédition scientifique, ouvrez grand les yeux et partez à la rencontre de ces animaux fascinants.

Le séjour comprend :

L’accès au parc sur 2 jours pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants)

Un dîner pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants)

Une nuit pour 4 personnes (2 adultes + 2 enfants) en lodge jaguar niché au cœur de la forêt amazonienne. Grâce aux larges baies vitrées panoramiques vous aurez une vue imprenable sur l’univers des jaguars.

Le petit-déjeuner pour 4 personnes

Une animation privilège avec un soigneur où vous pourrez découvrir la préparation des repas, la distribution de la nourriture, le nettoyage et l’entretien des espaces intérieurs et extérieurs des animaux et la création d’enrichissements.

Gagnez un séjour en lodge au milieu des guépards - Parrot World

Comment gagner un séjour pour 4 personnes à Parrot World ?

C'est simple : écoutez Valentine Meyer tous les jours du 14 au 18 juin à 7h20 et 16h50 sur France Bleu Picardie. Vous découvrirez le parc et la chronique vous aidera à trouver les bonnes réponses.

Parrot World, une ambassade pour la biodiversité

Parrot World s’inscrit dans la nouvelle génération des parcs zoologiques, qui se donnent pour objectif de répondre aux enjeux d’éducation et de sensibilisation des publics, tout en prenant en compte le bien-être animal (leurs besoins physiologiques et psychologiques).

Tels des guides au cœur de la nature, les perroquets vous invitent à explorer leurs habitats reconstitués et à rencontrer des espèces qu’ils côtoient.

La visite se compose de 2 zones 100% immersives, Amazonia Trek et Patagonia Trek, pour permettre aux visiteurs d’observer les animaux et leurs comportements de manière plus proche et plus attentive.

Une immersion au cœur de la nature sud-américaine

À travers un parcours ludique et pédagogique reconstituant les paysages d’Amérique du Sud, le visiteur se retrouve en immersion totale avec les animaux endémiques de cette région du globe.

Cette expérience immersive au cœur de la nature sud-américaine fait de la volière géante de Parrot World une véritable ambassade de l’Amazonie en France.