Gagnez un séjour au parc Parrot World et découvrez la richesse des paysages d'Amérique du Sud

France bleu Paris vous emmène à deux pas de chez vous, en Seine-et-Marne, à la découverte de Parrot World, le 1er parc animalier immersif dédié à l'Amérique du Sud !

L’occasion de découvrir en famille les animaux et les paysages d'Amazonie et de Patagonie...

Un séjour insolite au cœur de l’Amazonie

Parrot World se visite comme une réserve naturelle dans laquelle vous partez à la recherche des animaux emblématiques d'Amérique du Sud.

Perroquets, jaguars, loutres géantes, manchots de Humboldt et plus d’une centaine d’oiseaux colorés évoluent dans des espaces proches de leur habitat naturel. Tels des explorateurs d'une expédition scientifique, ouvrez grand les yeux et partez à la rencontre de ces animaux fascinants.

Le séjour comprend :

• L’accès au parc sur 2 jours pour 4 personnes

• Un dîner pour 4 personnes

• Une nuit pour 4 personnes en lodge jaguar niché au cœur de la forêt amazonienne. Grâce aux larges baies vitrées panoramiques vous aurez une vue imprenable sur l’univers des jaguars.

- -

• Le petit-déjeuner pour 4 personnes

• Une animation privilège avec un soigneur où vous pourrez découvrir la préparation des repas, la distribution de la nourriture, le nettoyage et l’entretien des espaces intérieurs et extérieurs des animaux et la création d’enrichissements.

- -

Parrot World, une ambassade pour la biodiversité

Parrot World s’inscrit dans la nouvelle génération des parcs zoologiques, qui se donnent pour objectif de répondre aux enjeux d’éducation et de sensibilisation des publics, tout en prenant en compte le bien-être animal (leurs besoins physiologiques et psychologiques).

Tels des guides au cœur de la nature, les perroquets vous invitent à explorer leurs habitats reconstitués et à rencontrer des espèces qu’ils côtoient.

- -

La visite se compose de 2 zones 100% immersives, Amazonia Trek et Patagonia Trek, pour permettre aux visiteurs d’observer les animaux et leurs comportements de manière plus proche et plus attentive.

Une immersion au cœur de la nature sud-américaine

À travers un parcours ludique et pédagogique reconstituant les paysages d’Amérique du Sud, le visiteur se retrouve en immersion totale avec les animaux endémiques de cette région du globe.

- -

La volière géante de 10.000 m² et 15m de haut, une des plus grandes d’Europe, offre le spectacle de centaines d’oiseaux colorés évoluant à 360°.

Cette expérience immersive au cœur de la nature sud-américaine fait de la volière géante de Parrot World une véritable ambassade de l’Amazonie en France.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.