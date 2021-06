Gagnez un séjour au Puy du Fou et découvrez le spectacle nocturne “Les Noces de Feu”

Du 7 au 11 juin, France Bleu Paris vous propose un voyage spectaculaire dans le temps, entre Histoire et Légende grâce à un séjour au Puy du Fou de 2 jours et 1 nuit pour 4 personnes en période verte.

Avec son concept artistique unique et ses créations originales innovantes, le Puy du Fou brise les codes des parcs d'attractions classiques.

Les équipes du Puy du Fou sont à la recherche perpétuelle de cette émotion juste qui touche le cœur des spectateurs et fait d'un spectacle, une expérience que l’on n'oubliera jamais. Eclater de rire, sursauter de peur, ou sentir une larme couler … toutes les émotions sont au Puy du Fou !

Vous dormirez à l’hôtel “La citadelle”

Passez une nuit derrière les remparts, sous la protection des chevaliers du Puy du Fou !

Franchissez la herse et plongez dans l’univers d’une véritable forteresse du Moyen-Âge ! Vous serez transportés dans une autre époque grâce aux coursives pavées, aux couloirs habillés d’armures et de tapis aux couleurs ocre et or, et aux fresques murales peintes à la main.

L'hôtel "La Citadelle" - DR : Puy du Fou

Séjournez en famille dans une chambre hors du temps, confortable et lumineuse !

Le séjour comprend également le petit déjeuner et le dîner dans le restaurant “L’Ecuyer Tranchant” ainsi que l’accès au célèbre spectacle nocturne “Les noces de feu”.

L’écuyer tranchant

Plongez dans l’ambiance d’un authentique château médiéval, situé au sein de la Cité Nocturne, et dégustez des mets inspirés des tables du Moyen-Âge.

Marmite du Viandier, fricassée de volaille en "barbouille”, saumon en croûte de pain ou encore poires pochées au vin, découvrez des saveurs presque oubliées et voyagez dans le temps !

L’écuyer tranchant - DR : Puy du Fou

Grâce à la formule buffet à volonté, petits et grands élaboreront leur propre menu selon leurs envies et leur appétit. Toute la famille passera un agréable moment dans ce restaurant familial et chaleureux !

Les noces de feu

Chaque soir, quand le soleil disparaît, de douces mélodies résonnent sur le lac et réveillent peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages.

Après s’être rencontrés dans le spectacle "Les Orgues de Feu", la Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour éternel dans une féérie d’eau et de feu.

Les noces de feu - DR : Puy du Fou

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable

Valeur du séjour : 602 euros

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.