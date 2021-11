Gagnez un séjour aux Citadines Eurometropole Strasbourg en jouant dans "Embarquement Immédiat"

Citadines Eurométropole est situé à proximité de l’Espace Européen de l’Entreprise et à environ 10 minutes du centre-ville de Strasbourg. Une localisation idéale pour les voyageurs d’affaires et de loisirs.

Chambre Panoramique

Les Logements

Citadines Eurométropole Strasbourg propose 166 appartements confortables et lumineux disposant d’une cuisine équipée. Tous les appartements bénéficient d’une climatisation indépendante, et sont dotés des dernières technologies. Les 137 studios disposent d’une surface de plus de 30 m2 et les 29 -appartements 2 pièces aux surfaces généreuses peuvent accueillir de 2 à 4 personnes. Les logements ont même été pensés pour accueillir les groupes et les familles jusqu’à 6 personnes en connectant un studio à un appartement 2 pièces.

citadines eurometropole strasbourg

Le restaurant

Le restaurant Braise par Substance accueille les clients de l’appart’hôtel et saura séduire la clientèle locale avec sa carte gourmande, ses spécialités de viandes à la braise, et une très jolie carte des vins sublimant le terroir local. Le Chef Valérian Privat est passé par les plus grandes maisons dont la Tour d’Argent, avant de revenir en Alsace. Il est conseillé par les chefs Matthias Marc (Top Chef 2021) et Tom Meyer (Granite), associés du groupe Eclore qui compte déjà 7 adresses à Paris.

citadines eurometropole strasbourg

Le SPA

Enfin, l’appart’hôtel dispose d’un Spa by Sothys de 400 m² qui comprend des cabines de soin, une piscine intérieure, un sauna, un hammam et une salle de fitness avec des équipements Technogym. Une opportunité de profiter d’une pause détente unique.

Citadine Eurometropole Strasbourg, la nature au cœur du concept

Côté design, la nature s’invite dans tous les espaces. En effet, ce nouvel établissement fait la part belle aux matériaux bruts respectueux de l’environnement : bois, béton, toit et mur végétalisés, photos de nature dans les appartements, le lobby…

REMPORTEZ VOTRE SÉJOUR POUR DEUX PERSONNES AUX CITADINES EUROMETROPOLE STRASBOURG COMPRENANT :

Deux nuits en chambres

Un repas au restaurant "Braise par Substance" signée par le Chef Valérian Privat

Un accès au spa avec un soin de 30 minutes (gommage corps).

Rendez vous du lundi au vendredi de 11h à 12h au 03 88 25 15 15 et répondez correctement aux questions de culture générale. Le meilleur score de la semaine repart avec ce très beau cadeau.