Gagnez un séjour cocooning pour deux à Honfleur au Domaine de la Chaumière

Tentez votre chance au chrono quiz avec Eric Delor de 11h à 12h. Chaque jour, soyez le meilleur pour remporter le cadeau et participer à la finale du vendredi pour gagner le très beau cadeau de la semaine. Appelez le 02 33 23 13 23 pour participer.

Du lundi 10 au vendredi 15 octobre, le cadeau mis en jeu est un très beau séjour au Domaine de la Chaumière, près de Honfleur.

Selon la date choisie, vous serez hébergés au Manoir de la Plage, un manoir superbement rénové avec six chambres avec vues mer ou campagne, ou à la Chaumière, un hôtel 4* avec neuf chambres et un cottage avec vues mer ou prairie.

Sur un domaine de cinq hectares, les deux maisons offrent un accès direct à la plage de Vasouy et une vue sur l’estuaire de la Seine.

Le Domaine de la Chaumière Honfleur est géré par la famille Boelen qui a l’hospitalité dans ses gènes et l’envie de proposer une nouvelle conception de l’hôtellerie axée sur la simplicité et la convivialité, une sorte de mixte entre les codes de l’hôtel et la demeure d’amis.

Votre séjour comprend :

deux jours soit une nuit au Domaine de la Chaumière,

au Domaine de la Chaumière, le dîner pour deux personnes (boissons comprises)

(boissons comprises) les petits déjeuners

la privatisation du bassin de nage

un accès privatif à la salle de relaxation, incluant l’hydrojet wellness therapy et le sauna infrarouge.

Le Manoir de la Plage - www.hotel-chaumiere.fr

Le Manoir de la Plage, maison d’hôtes de charme dans un écrin de verdure

Ouvert en 2018, le Manoir de la Plage est une maison d’hôtes à l’ambiance chic et cosy accueillant six chambres très spacieuses réparties sur trois niveaux avec vue mer ou prairie. Chaque chambre est décorée dans un esprit cocooning et moderne, comme à la maison. Bois, textiles chaleureux et teintes naturelles, rien n’a été laissé au hasard.

Ces chambres non fumeur offrent un très bon confort entre grands lits doubles et salles de bain privatives spacieuses. Le lieu fait la part belle à l'écologie et au respect de la planète : eau filtrée, circuit court, literie non traitée chimiquement…

Un sentiment de sérénité règne dans ce petit coin de paradis, jusque dans l’appellation de chaque chambre : Safran, Ylang-Ylang, Gratitude… autant de noms qui reflètent la bienveillance qui flotte en ce lieu.

La Chaumière Honfleur - Yvan Moreau - www.hotel-chaumiere.fr

La Chaumière

Face à la Baie de Seine et sa lumière chère aux Impressionnistes, l’hôtel La Chaumière et sa bâtisse authentique aux colombages apparents s’inscrit parfaitement dans ce paysage à la fois champêtre et marin.

Cette bâtisse normande date de la fin du XVIIe siècle et a été transformée en hôtel il y a une vingtaine d’années.

En 2011, des rénovations en ont fait un lieu à la décoration chaleureuse et contemporaine. Les neuf chambres et le cottage, tous différents, ont été pensés dans les moindres détails : association de bois et d’ardoise, poutres sablées, literie haut de gamme, linge en lin naturel, belles salles de bain, terrasses privées pour certaines.

La vue sur l'estuaire de la Seine depuis la salle du restaurant - Yavn Moreau - www.hotel-chaumiere.fr

Restaurant avec vue

Une douce et chaleureuse atmosphère se dégage de ce lieu situé dans la Chaumière avec son mobilier rustique, les poutres apparentes et la grande cheminée. Ambiance romantique le soir entre les bougies et le spectacle de lumières offert par l’estuaire de la Seine.

La carte est à l’image de la philosophie des lieux : éclectique, savoureuse et locavore. Une cuisine de l’instinct réalisée sous la houlette d’Andréa avec un concept simple : des produits frais, bios et de saison, achetés dans un rayon de 15 km.

Le petit-déjeuner se passe dans cette même salle, au cadre typique, ou sur les tables en terrasse aux beaux jours. Il privilégie les produits frais, locaux et bios : différentes variétés de bon pain, brioche divine, fromages normands, charcuterie, confitures maison…. Et jus d’orange pressé à la demande.

La piscine de la Chaumière Honfleur - Yvan Moreau - www.hotel-chaumiere.fr

Déconnection, relaxation, cocooning ou activités sportives….

La Chaumière et le Manoir de la Plage sont parfaits pour se déconnecter de la vie quotidienne et profiter des belles choses de la vie, ne serait-ce que par le jardin bucolique et poétique.

Pour se relaxer, on pourra réserver une heure de nage dans le bassin privatif (4m x 8m) situé sur le domaine. Entièrement vitré, il bénéficie de la lumière du jour offrant une vue mer d’un côté et verger de l’autre.

Les sportifs pourront profiter du terrain de tennis face à la mer, jouer à la pétanque ou bien louer un canoë kayak pour aller à la découverte de l’estuaire.

Cocooning : massages ayurvédiques, madala du ventre, Abhyanga, séances de reiki ou cours de yoga/pilate.

Et pour encore améliorer la qualité de l’accueil, une salle de sport Technogym avec un sauna infrarouge, des tables de massages et une salle de yoga ont ouvert début mai 2022.