Gagnez un séjour d’une semaine en Bourgogne Franche-Comté et découvrez les produits locaux

Vous séjournerez à La Colombière à Lurcy-le-Bourg dans la Nièvre.

Il s’agit d’une charmante maison de plain-pied, aménagée dans la bergerie d'un ancien domaine agricole de caractère datant de 1860 avec son propre colombier du 15ème siècle.

Non loin de là, de nombreux sites historiques et naturels (Nevers, Vézelay, Guédelon, La Charité-sur-Loire, le Parc Régional du Morvan, les bords de Loire et ses vignobles) ainsi que la base de loisirs de Baye où se pratiquent la planche à voile et la baignade, le Lac des Settons et le Canal du Nivernais.

Sans oublier, les nombreux bois et forêts où vous pourrez pratiquer des randonnées à pied ou à cheval.

Bref, un endroit idyllique pour les amateurs de vacances calmes et sportives…

A votre arrivée, vous recevrez un panier gourmand avec des produits locaux de la région.