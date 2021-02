Gagnez un week-end dans un village pittoresque de la Hague

France Bleu Cotentin vous offre un séjour de 2 nuits, petits déjeuners compris dans une chambre d’hôtes à Urville-Nacqueville à 300m de la plage. Et pour profiter à deux du calme et de la vue sur mer, le jacuzzi extérieur chauffé à 35° n'attend plus que vous.

Aux portes de la Hague, à Urville-Nacqueville, Sylvie et Gérard vous accueillent dans leur maison en pierre située à 300 m de la plage, au cœur un hameau typique du Cotentin.

Vous serez logés dans une chambre à l’étage avec vue sur mer, dormirez dans un grand lit Queen size et bénéficierez d’une salle de bain privée. Les petits déjeuners servis dans la véranda vous permettront d’admirer le jardin tout en dégustant les petits déjeuners complets préparés par Sylvie et Gérard : boisson chaude, pain, fruits de saison, yaourt et jus de fruit bio, viennoiseries et confitures "maison".

Le jacuzzi extérieur chauffé 35° n'attend que vous

Lors de votre séjour vous aurez un accès libre au jacuzzi extérieur chauffé 35° avec vue sur mer jusqu'à 22h.

"Sylvie et Gérard sont des hôtes très attentionnés qui font le maximum pour qu'on se sente bien chez eux. Leur maison est située dans un hameau très calme en pleine nature " Jean-Loup et Marie-Edith - Septembre 2020

Vue sur mer depuis la maison d'hôtes de Sylvie et Gérard

Pour tenter de remporter ce séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec petits déjeuners compris, jouez au 50 Chrono de 11h à midi du 15 au 19 février en direct sur France Bleu Cotentin.

Appelez le 02 33 23 13 23.

Bonne chance à tous !

La page Facebook de Sylvie et Gérard : Chambre d’hôtes à Urville-Nacqueville