Gagnez un séjour de rêve dans une cabane troglodyte avec France Bleu Périgord

Préparez-vous pour un séjour inoubliable en pleine nature dans un habitat insolite. En jouant au Dordogne-Poursuite, vous allez passez un week-end pour 2 personnes de 2 nuits avec les petits déjeuners inclus dans la cabane Lagon de "Nid2rêve" à Savignac-de-Miremont. Un cadeau d'une valeur de 614 €** à gagner avec France Bleu Périgord.

Sous la voute, à l'intérieur du dôme, le séjour et sa cuisine. - Vincent Bouissou

La cabane lagon est un hébergement de 53m² avec sa terrasse de 30m². A l'intérieur, sous cette voute, vous serez dans un cocon à la décoration moderne et soignée.

Vous allez passer deux nuits inoubliables dans cette chambre. - Vincent Bouissou

A l'extérieur, vous pourrez profitez du lagon pour vous rafraichir. Au coucher du soleil, vous vous prélasserez dans le bain chaud privatif, ou vous détendre dans le jardin japonais en lisière de forêt.

Un lieu écologique

La Cabane lagon et les logements insolites de "Nid2rêve" sont situés en plein cœur de la forêt de la Vayssière. Les animaux sauvages (cerfs, biches, daims, chevreuils, sangliers, renards, blaireaux, lièvres…) peuvent passer dans le domaine, puisqu'il n'est pas clôturé. Depuis le début de l'année, l’intégralité de l’énergie consommée par "Nid2Reve" sera produite localement par des panneaux photovoltaïques.

La terrasse avec sa piscine et sous la pergola un bain chaud privatif. - Vincent Bouissou

Côté Jeu - Le Dordogne Poursuite entre 11h et midi sur France Bleu Périgord

Pour gagner ce beau cadeau France Bleu Périgord, chaque jour, du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023, quatre candidats répondent à un maximum de questions sur le Périgord et la culture générale en 1 minute. La Question Bonus sur les programmes de France Bleu Périgord vous donne la possibilité de doubler vos points.

Le meilleur score du jour est récompensé par la Parka verte de la nouvelle collection France Bleu Périgord.

Dès que vous totalisez 1 point dans la semaine, vous serez inscrit pour le grand tirage du vendredi à 11h50.

A vous de jouer, et de marquer un maximum de points !

** Le séjour est valable durant 1 an à partir du 17/03/23, hors juillet et août 2023 et sous réserve de disponibilité.