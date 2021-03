Gagnez un séjour détente et découvrez les bienfaits des soins thalasso

A deux heures de Paris et à 10 minutes de Caen, l'hôtel Riva-Bella**** et son institut de thalassothérapie et Spa Thalazur Ouistreham sont idéalement placés face à la mer, à quelques pas du centre-ville, du golf, du casino, de la station de voile et du club équestre.

- -

Le séjour comprend

• 2 nuits en ½ pension hors boissons (du dimanche au jeudi inclus - hors vacances et jours fériés)

• 3 soins de thalasso par personne (2 soins individuels d’eau de mer + un modelage sous fine pluie d’eau de mer de 16mn)

• l’accès au spa marin

Lors de votre séjour, profitez également de l’air marin du Calvados lors de promenades sur le littoral et découvrez les spécialités culinaires de la région.