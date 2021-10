Du 18 au 22 octobre, France Bleu Paris et Seine et Marne Attractivité vous offre un séjour pour 4 personnes, de nombreuses activités ainsi que 100 euros de carte carburant.

Gagnez un séjour en famille en Seine et Marne à la découverte d’un patrimoine exceptionnel

Visitez Nemours en Seine et Marne

La Seine-et-Marne, ce sont deux sites classés à l’Unesco, des paysages naturels époustouflants, des châteaux prestigieux, des villes et villages d’artistes inspirants, mais aussi un terroir et une histoire locale à explorer près de Paris !

France Bleu Paris et Seine et Marne Attractivité vous offre un séjour en famille pour vous ressourcer et profiter d’un patrimoine exceptionnel à seulement quelques kilomètres de Paris

Vous dormirez dans l’un des Gîtes de France situé en Seine et Marne... À vous de choisir celui qui vous conviendra le mieux pour votre séjour !

Le séjour comprend également :

• 4 places (2 adultes + 2 enfants) pour assister au spectacle “La légende des chevaliers” à Provins. Retournez dans le passé pour vivre au temps où Provins abritait de preux chevaliers et des princesses téméraires ! Jongleries, prouesses équestres, dressage, cavalcades... Cette plongée au XIIIe siècle mêle humour, action, magie et art équestre.

• 4 places (2 adultes + 2 enfants) pour pour assister au spectacle “Les aigles des remparts à Provins”. Dans une nouvelle mise en scène, les passionnés et passionnants fauconniers vous emmènent au cœur du Moyen Age, des steppes d’Asie centrale, en passant par le Proche Orient, jusqu’aux seigneurs féodaux. Un spectacle enchanteur pour découvrir les fascinantes aptitudes de vol des oiseaux de proie. A l’issue du spectacle, vous pourrez visiter la volerie pour admirer de plus près les quelques 100 oiseaux de 25 espèces différentes !

"Les aigles des remparts à Provins", un spectacle à découvrir absolument -

• 4 places (2 adultes + 2 enfants) pour visiter le Château Musée Rosa Bonheur. Ancien domaine seigneurial du XVe siècle, le château a été acquis par la célèbre artiste peintre Rosa Bonheur en 1859, à la suite de la vente de son tableau “Le Marché aux chevaux”. Rosa Bonheur est alors la première femme à acheter, à son nom, un bien immobilier grâce au seul fruit de son travail. Aussitôt, l’artiste charge l’architecte Jules Saulnier de lui construire son atelier. Elle s’y installe un an après et y passera les quarante dernières années de sa vie. L’atelier, entièrement resté dans son jus est à visiter absolument !

• 4 places (2 adultes + 2 enfants) pour visiter le Château Musée de Nemours. Situé sur la rive gauche du Loing, au cœur de l’ancienne cité médiévale, cet édifice est l’un des seuls châteaux de ville en Ile-de-France parvenu jusqu’à nous. Le château aurait été fondé au milieu du XIIe siècle par Gauthier Ier de Villebéon, grand chambellan des rois Louis VII et Philippe Auguste. À partir du XVe siècle, le territoire nemourien devient un duché. Le château est alors propriété de la famille d’Armagnac dont un des membres, Jacques d’Armagnac, fait restaurer la forteresse pour la rendre plus habitable.

• 4 places pour visiter le Château de Fontainebleau. Fontainebleau n’est pas le château d’un souverain, mais celui de chacun d’entre eux, une "maison de famille" des rois de France, transmise de génération en génération du Moyen-Âge au XIXe siècle.

Le château de Fontainebleu, une visite incontournable -

• 4 places (2 adultes + 2 enfants) pour visiter le Parc Lumigny. Vous découvrirez les 2 parcs boisés de plus de 90 ha : le Parc des Félins et Terre de Singes. Gouters commentés, circuit en train de 20 minutes, attraction 4D, Ferme de Babette, aire de jeux thématisée... Tout est là pour une journée en famille inoubliable.

• 1 Pass Famille pour visiter les principaux monuments de Provins : la Tour César, la Grange aux dîmes, le Musée de Provins et du Provinois et le Prieuré Saint-Ayoul

La Tour César, un monument impressionnant -

• 4 entrées pour visiter le Musée de la Gendarmerie. L'histoire de la gendarmerie est étroitement liée à l'histoire de France et à ses multiples changements. Tel est le parallèle retranscrit à travers la collection dans le parcours de visite du musée, qui se termine par les missions et les unités spécialisées de la gendarmerie actuelle.

• 5 entrées pour la Ferra Botanica à La Ferté Gaucher. Une activité unique en Ile de France, à 1h de Paris. A bord d’un vélorail, petit wagonnet à pédales, vous traverserez vallées et sous-bois le long d’un parcours de 13km aller-retour.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.