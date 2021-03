Gagnez un séjour en Nouvelle Aquitaine au cœur d’un vignoble du Haut Médoc

Du 1er au 5 février, France Bleu Paris et Gîtes de France vous offre un séjour pour 4 personnes dans un Gîte préservant la nature, le calme et la tranquillité au cœur d’un vignoble du Haut Médoc.

Vous séjournerez au gîte La maison des hôtesses situé dans les dépendances du château Lanessan, propriété viticole ayant le label d'exploitation environnementale.

En pierre de taille, ce logement de la période fin 19ème a été restauré et aménagé avec le confort moderne dans un esprit campagnard et chaleureux.

Avec sa terrasse et son jardin privé, vous pourrez apprécier les déjeuners en plein air et profiter du barbecue.

Le Château Lanessan - DR : Gîtes de France

De plus, chaque occupant du gîte se verra offrir une visite du musée du cheval situé sur la propriété, la visite des chais, la dégustation de 3 vins et... vous repartirez en plus avec un coffret de 3 bouteilles.

Le Musée du cheval

Dans un bâtiment de la fin du XIXème siècle dont la forme évoque un fer à cheval, la visite commence par la remise où sont exposées de vieilles voitures hippomobiles. Datant toutes de la Belle Epoque, la plus ancienne étant un phaéton de 1884 et la plus récente une américaine de 1903.

Plus loin, dans la sellerie aux murs lambrissés, vous découvrez une riche collection de selles et de harnais datant des années 1900. En poursuivant votre visite par les écuries, dont les mangeoires sont en marbre, vous constatez combien à Lanessan, les chevaux sont chouchoutés !

Notre partenaire vacances - DR

A noter : le séjour, d'une valeur maximale de 490 euros, est à réserver hors juillet/août, dans un délai d’1 an. Il n’est ni transmissible, ni remboursable, ni échangeable en tout ou partie.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.