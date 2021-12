Gagnez un séjour et deux soins aux Cures Marines

Du 13 au 17 décembre 2021

Toute cette semaine sur France Bleu Normandie dans la Boîte À Sons, remportez une nuit pour deux personnes aux Cures Marines, hôtel 5 étoiles à Trouville-sur-Mer. Passez la nuit dans une chambre classique en demi-pension avec deux soins essentiels de thalasso et une activité coachée en bassin ou en extérieur. Du lundi 13 au vendredi 17 décembre, entre 11h00 et 12h00, jouez au 02 31 44 48 44 avec Sylvain Cotigny et Jason Grönert.

Passez la nuit en chambre classique dans un lit Queen Size

Une nuit dans un hôtel 5 étoiles

Tentez de gagner un séjour pour deux personnes aux Cures Marines, hôtel cinq étoiles :

1 nuit en Pause Vitaminée en chambre classique, lit queen size, en demi-pension.

en Pause Vitaminée en chambre classique, lit queen size, en demi-pension. La Pause Vitaminée comprend : 2 soins essentiels de thalasso + 1 activité coachée en bassin, en salle ou extérieur.

essentiels de thalasso + en bassin, en salle ou extérieur. Un repas (déjeuner ou diner entrée-plat-dessert, eau minérale et boisson chaude incluses) au sein de notre Restaurant l’Ephémer.

Le bon est valable hors samedi, hors veille de jours fériés et jours fériés, hors vacances scolaires. Valable jusqu’au 31/12/2022.

Profitez de deux soins thalasso aux Cures Marines à Trouville-sur-Mer

Plus qu'un hôtel, une destination

Erigé en 1912, ce splendide bâtiment classé, dressé sur la Reine des Plages, accueil un magnifique hôtel 5 étoiles de la Collection MGALLERY de 103 chambres et Suites, vue mer ou vue port. Vous profitez de la thalasso et spa marin : succombez aux soins à l’eau de mer, aux modelages relaxants ou aux soins esthétiques. La bienveillance d’une équipe de praticiennes, de coachs et d’experts dédiée à votre bien-être global. Hors du temps, vous vivez une parenthèse iodée bienfaisante au sein d’un Spa marin résolument moderne et chaleureux. Vous profitez également de l’Ephemer, restaurant qui propose une cuisine créative et élégante basée sur la richesse du terroir normand. Le tout situé à Trouville-sur-mer, son port de pêche, sa magnifique plage le « Reine des plages ».

Les Cures Marines, un hôtel 5 étoiles à Trouville-sur-Mer

Les Cures Marines s'invitent sous votre sapin

Pour Noël, les Cures Marines s’invitent sous votre sapin sous forme de bons cadeaux pour des séjours ou des soins à découvrir ici : Coffret Cadeau en Normandie. Par exemple :