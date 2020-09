Gagnez un séjour extraordinaire pour Europa-Park avec une nuit en hôtel quatre étoiles

Pour gagner ce cadeau d’une valeur de plus de 700 euros, c’est simple.

Ecoutez France Bleu Bourgogne chaque jour de 6h à 9h et de 16h à 18h. Vous saurez alors les deux bonnes réponses (les costumes d’Halloween de nos animateurs) pour vous inscrire et peut être remporter ce séjour de rêve dans un des plus beaux parcs du monde. Rendez-vous pour découvrir si c’est vous le lundi 28 septembre à 7h24 !

Et peut-être vous pourrez fêter Halloween à Europa-Park !

Car sorcières et fantômes sont de retour à Europa-Park : du 26 septembre au 8 novembre 2020, le parc se transforme en un mystérieux paysage automnal pour le bonheur de tous les amateurs de frissons. Pendant la saison d’Halloween, squelettes, créatures étranges et fantômes démoniaques sèment ainsi la terreur et se lancent à la poursuite des petits et des grands. Les attractions, les spectacles et la restauration sont également sous le charme envoûtant d’Halloween.

Pour la première fois de son histoire, Europa-Park est également ouvert entre la saison d'Halloween et la saison hivernale.

Du 9 au 27 novembre 2020, « HALLOWinter » offre le parfait mélange entre frissons et féérie. Les sorcières portent des chapeaux de Noël et, juste à côté des citrouilles sculptées pour Halloween, des amandes grillées et du vin chaud sont proposés. Cette combinaison inédite de deux saisons est unique au monde.

Maintenant, c'est à vous de jouer !