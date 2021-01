Gagnez un séjour insolite à bord du bateau l’Étoile d’Augustine à Cherbourg

Pour embarquer et passer 2 nuits avec petits déjeuners compris à bord du vieux gréement l’Étoile d’Augustine amarré en plein cœur de la ville de Cherbourg, jouez au 50 Chrono du 11 au 15 janvier sur France Bleu Cotentin.

Prendre le soleil sur le pont, dormir bercé par les flots, être réveillé par le cri des goélands… loger sur un bateau est une expérience unique, dépaysant et vivifiante.

La cabine avec une vue à 360° sur Cherbourg.

A bord de l’Étoile d’Augustine, caïque originaire de la Méditerranée, vous profiterez d'une cabine lumineuse et confortable avec une vue à 360° sur le port.

L’Étoile d’Augustine est un boat n' breakfast équipé d’une grande table, de banquettes, d’un coin cuisine d’une salle de douche, de toilettes et de couchettes 1 et 2 places.

Pour vos petits déjeuners à bord, vous aurez la chance de goûter aux confitures de l'Etoile d'Augustine…un régal.

Le pont du bateau fait office de terrasse

Vous souhaitez embarquer à bord de l'Étoile d'Augustine pour ce séjour de 2 nuits pour 2 personnes avec petits déjeuners compris ?

Tentez votre chance du 11 au 15 janvier en jouant au 50 Chrono de 11 heures à midi sur France Bleu Cotentin.

Pour tout savoir du vieux gréement > l’Étoile d'Augustine