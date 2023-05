Gagnez un séjour pour deux personnes au Mascaret*

Situé à Blainville-sur-Mer, Le Mascaret * est une table de Chef étoilé ! En effet, Philippe Hardy a décroché la célèbre étoile Michelin en 2009. Grand amoureux de son terroir entre terre et mer, tous ses produits sont choisis avec soin et précision. En cuisine, c’est avec créativité qu’il va retravailler des produits frais pour les sublimer, en s’inspirant des techniques et recettes apprises lors de ses nombreux voyages.

Rendez-vous pour des assiettes méticuleuses et raffinées, étoilées par le Guide Michelin - Le Mascaret

Mais Le Mascaret* n'est pas qu'un restaurant gastronomique ! C'est aussi un hôtel de charme proposant des suites de luxe, géré par Nadia Hardy. Alors, en plus d'un repas pour deux personnes, vous pourrez passer une nuitée dans une suite aussi raffinée que la cuisine du Chef.

A noter que Le Mascaret* , c'est aussi un espace SPA et détente nommé La Nacre, dans lequel vous pouvez réserver des séances de réflexologie, de soins du corps et du visage...

