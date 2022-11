Gagnez un séjour pour deux sous une bulle en Sologne !

Au coeur d'un domaine familial de 60 Ha, niché au coeur de la Sologne et tout proche des châteaux de la Loire découvrez les " Bulles Suite luxueuses et écologiques" des Gites Insolites de Sologne

Un cadre fabuleux pour qui aime la forêt les étangs et la tranquillité.

Pour deux ou quatre personnes, toutes équipées de leur propre salle de bain, climatisées ou chauffées avec une cheminée à granulés, nos Bulles Suite vous accueillent d'avril à fin octobre.

Chaque Bulle Suite vous offre : ses vélos, son linge de nuit et de bain jusqu'aux peignoirs et chaussons, ses produits d'accueil Eco-Bio, ses plaids, son salon de jardin et bien d'autres surprises.

Bientôt Noel ... Un magnifique cadeau à s'offrir ... ou à offrir !