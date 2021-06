Gagnez un séjour pour quatre personnes à Europa Park avec France Bleu Bourgogne

Larguez les amarres et cap sur Europa-Park !

Venez découvrir plus de 100 attractions dont 13 grands huit et de somptueux spectacles à travers ses 15 quartiers thématiques européens. Profitez aussi d’une journée à Rulantica, l’univers aquatique d’Europa-Park inspiré de la Scandinavie. Ses 35 attractions aquatiques uniques dont 27 toboggans promettent des aventures inoubliables !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ecoutez France Bleu Bourgogne et remportez un séjour d'une valeur de 770€ pour 4 personnes comprenant :

1 jour à Europa-Park

1 jour à Rulantica

1 nuit en hôtel 4*, buffet petit-déjeuner inclus

Pour jouer, écoutez l’antenne entre 6h et 9h et entre 16h et 19h, découvrez les deux mots de passe et inscrivez-vous tout de suite sur cette page. Nous vous appellerons peut-être en direct ce lundi 5 juillet à 17h50 pour vous offrir vos vacances.