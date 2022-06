Gagnez un séjour romantique au Grand Hôtel de Cabourg

Jouez du 6 au 10 juin 2022

Toute cette semaine sur France Bleu Normandie dans La Boîte À Sons, remportez un séjour romantique au Grand Hôtel de Cabourg pour deux personnes.. En plus de la nuit à l'hôtel, vous assistez à la cérémonie d'ouverture du Festival du Film de Cabourg le jeudi 16 juin 2022 avec deux laissez-passer pour assister aux projections. Du lundi 6 au vendredi10 juin 2022, entre 11h00 et 12h00, jouez au 02 31 44 48 44 avec Sylvain Cotigny et Nathalie Morel.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au cœur de Cabourg, les pieds dans le sable, le Grand Hôtel saura vous surprendre par son emplacement unique au bord de la mer. L’atmosphère feutrée et élégante traduite par la décoration Belle Epoque teintée de modernité vous ouvre la porte sur un autre monde - Gaëlle Grelat, directrice du Grand Hôtel de Cabourg.