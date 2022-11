Gagnez une parenthèse bien-être de 4 jours au Thalasso et Spa Prévithal de Granville !

Situé à Granville, le Thalasso et Spa Marin Prévithal est consitué d'une équipe de professionnels qui ont élaboré pour vous, différentes offres et programmes de soins pour retrouver, énergie, santé, forme et faire le plein de vitalité. Les soins magnifient les ressources d’un patrimoine maritime unique et s’imprègne de la force vitale et de l’énergie des éléments marins pour vous faire vivre un moment de pure détente.

Vous bénéficiez du meilleur des soins aux thermes lors de votre séjour en Normandie et apprécierez les bienfaits de la mer et des vents vivifiants de la Manche grâce à l’alliance des propriétés des soins marins et des soins Spa (massage, soin visage, gommage).

Le parcours aquatique avec piscine d'eau de mer chauffée est idéal pour favoriser le relâchement de votre corps - Prévithal de Granville

Face à la mer, et baigné de lumière naturelle, le parcours aquatique en eau de mer chauffée à 32°C, masse, détend, tonifie, soulage les articulations, et améliore la circulation sanguine. Nous vous conseillons de faire le tour des ateliers en consacrant quelques minutes à chacun. Un sauna et hammam complètent cet espace de détente. Les soins en eau de mer chauffée (bain d’algues, bain hydromassant douche à jet, massage sous affusion, cours en piscine…) permettent à la peau d’absorber les minéraux et oligo-éléments dont le corps a besoin. L’eau de mer libère les toxines, assouplit et renforce les muscles, améliore et soulage les articulations.

Baignées de lumière, les chambres sont aux décors d’inspiration marine ou bois et teintes naturelles s’harmonisent tout en douceur et s’accordent avec l’environnement naturel et littoral. - Prévithal de Granville - Hôtel de la Baie

Bienvenue à l'hôtel de la Baie****

L’ hôtel de la Baie vous accueille dans des chambres aux décors d’inspiration marine pour passer de bonnes nuits. A disposition dans toutes les chambres : peignoir, tongs, douche à l’italienne, téléphone, TV écran plat, chaînes TNT, coffre-fort, sèche-cheveux, wifi gratuit, plateau de courtoisie. Dans les suites : machine à café, Nespresso et frigo.

Notre hôtel est labellisé Normandie Qualité Tourisme.

Un petit-déjeuner sain et complet vous attendra au lendemain de votre nuitée - Prévithal de Granville

Le petit déjeuner, le déjeuner ou le diner sont servis au restaurant Le Sound face à la mer. Pendant votre séjour Thalasso, vous dégusterez des plats raffinés issus des produits de la mer et du terroir. En terrasse face à l’océan, au moment du déjeuner, laisser vous tenter par un plateau de fruits de mer.

Avec plus de 30 ans d’expérience, le centre de thalassothérapie Prévithal, unique centre de la Manche, jouit d’un savoir-faire certain parmi les centres de thalasso et spa de France. Vous aurez la chance d'y passer un séjour "Parenthèse bien-être" d'une durée de 4 jours pour 2 personnes !

