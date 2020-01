Gagnez votre séjour un Puy du Fou et découvrez la nouvelle création originale 2020 : « Les Noces de Feu »

Paris, France

Le Signe du Triomphe 7 - ©Le Puy du Fou

Pendant 2 jours, vous vivrez une expérience unique et découvrirez des spectacles à couper le souffle. Vous pourrez également découvrir le nouveau spectacle nocturne du Puy du Fou : « Les Noces de Feu ».

Assistez à ces noces fantastiques où danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages, et reprennent vie pour vous faire vivre une féérie d’eau et de feu époustouflante.

« Les Noces de Feu » - ©Le Puy du Fou

Vous séjournerez aux « Iles de Clovis », en demi-pension.

Cet hôtel entièrement construit sur pilotis vous transporte à l'époque Mérovingienne où les huttes aux toits de chaume abritent une chambre familiale tout confort.

Hôtel des « Iles de Clovis » - ©Stéphane Audran

Préparez-vous à vivre une expérience unique au Puy du Fou : l’Histoire n’attend que vous !