Gagnez un séjour unique à Montpellier à l’occasion de la fête de la musique

Du 13 au 17 juin, France Bleu paris et Aéroport Montpellier Méditerranée vous propose une escapade 2 jours pour 2 personnes à Montpellier à l’occasion de la fête de la musique et assistez au grand concert organisé par France Télévisions.

Le 21 juin 2022, Montpellier devient la capitale de la musique !

Au programme, 3 heures de show organisé par France Télévisions et animé par Garou et Laury Thillemann.

Medleys, Duos exceptionnels, Tubes du moment, Talents de demain... Un plateau de folie vous attend avec entre autres BigFlo et Oli, Zaz, Nolwen Leroy, Marc Lavoine, Kungs, Ofenbach, Claudio Capeo, Dadju, Pierre de Maere.

--> Découvrez le programme

à lire aussi La Fête de la musique à Montpellier, 40 ans de tubes, en direct sur France 2 et sur France Bleu mardi 21 juin

Aéroport Montpellier Méditerranée vous offre l’aller-Retour et le transfert à l’hôtel pour 2 personnes ainsi qu’une nuitée en hôtel et un déjeuner au bord de l’eau.

- -

Vous séjournerez au sein de l’appart’hôtel Odalys les Occitanes, idéalement installé en plein cœur de la ville de Montpellier.

L’appartement de 80m² à la décoration épurée et moderne se situe à seulement 300m du centre historique et de la Place de la Comédie où une grande scène sera installée également pour débuter votre soirée musicale.

L’effet Mer, déjeuner les pieds dans l'eau -

C’est toute l’équipe de l’effet Mer qui vous accueillera pour un déjeuner les pieds dans l’eau. Le restaurant propose une cuisine méditerranéenne, riche et variée, qui ravira vos pailles. Sa suggestion de la saison : le homard grillé à la plancha.

(Re)découvrez la cuisine méditerranéenne, riche et variée -

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.