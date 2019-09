Gagnez un vélo électrique, venez jouer à la Foire Internationale de Metz

A l'occasion de la Foire Internationale de Metz, France Bleu Lorraine et Véloland vous offrent un vélo électrique.

Metz, France

France Bleu Lorraine vous donne rendez-vous sur son stand, hall C, du 27 septembre au 7 octobre 2019 à la Foire Internationale de Metz. Tous les jours, suivez nos émissions en direct, du lundi au vendredi de 16h à 19h, le week-end de 11h à 12h30. A cette occasion, nous vous offrons des goodies et un vélo électrique en partenariat avec Véloland Metz.

Votre cadeau : un vélo électrique - Véloland

Venez retirer votre carte à gratter sur le stand de France Bleu Lorraine pour tenter de remporter des goodies ou le vélo électrique. Vous aurez une chance au grattage (goodies, enceinte connectée France Bleu...) et remplissez le bon de grattage au dos et mettez le dans l'urne à votre disposition. Un tirage désignera le gagnant du vélo électrique offert par Véloland Metz.

Voir le règlement de jeu >>>

Nous vous accueillons tout au long de la journée, sur la durée de la FIM, du 27 septembre au 7 octobre. Bonne chance !

Les caractéristiques du vélo Giant Entour

Le vélo électrique GIANT ENTOUR E+ 2 DISC LDS de 2018 est un nouveau modèle de la marque prévu pour la ville ou le loisir, offrant un excellent rapport prestation/prix pour ce type de vélo à moteur central Yamaha.Doté d'un cadre ouvert, il conviendra plus particulièrement aux femmes et sera facile à enjamber. Notez qu'en taille XS, le cadre est doté de roues de 26" pour convenir aux personnes de petite taille. Pour plus de sécurité, le feinage est assuré par des freins hydrauliques SHIMANO.Facile à manier, il est aisé de gravir la moindre pente grâce à son moteur Yamaha très intuitif. Grâce à la commande au guidon, vous pouvez sélectionner 3 modes d'assistance (Eco, Normal, Sport) vous assurant un niveau d'assistance allant de 80% à 300%, avec un couple de 60Nm pour une assistance souple. La commande est également dotée d'une assistance à la marche pour aider à pousser le vélo en cas de besoin.Les + :