Gagnez un week-end de rêve dans le Sud de la France à la Cadière d’Azur

Imaginez un village perché au cœur des vignes... Rêvez à la douceur Provençale ... Vous êtes à la Cadière d'Azur.

Vous séjournerez à l’Hostellerie BERARD & spa 4*. Chaque matin, vous commencerez la journée de bonne humeur grâce au petit déjeuner continental, offert également.

La Cadière d'Azur, village de charme en Provence - - DR

Niché au sein d’un village typiquement provençal, entre le Castellet et Bandol, cet hôtel de charme est le lieu idéal pour un séjour de calme, de gourmandise et de loisirs, sous le radieux soleil du Var…

Les 35 chambres sont réparties dans 4 maisons de caractère : le couvent (XIe siècle), la bastide, les peintres, les remparts.

L'Aroma SPA - DR

L’hôtel dispose d’un Aroma SPA, auquel vous aurez bien entendu accès. Modelages, soins du visage, balnéothérapie, chromothérapie, aromathérapie et musicothérapie... Ici, l'eau est source de plaisirs, d'évasion et d'épanouissement.

Le temps d’un week-end, profitez-de moments de pur bien-être avec vue panoramique sur le village du Castellet et le vignoble de Bandol.

Exemples de plats à découvrir - DR

Le séjour comprenant également un diner au restaurant étoilé René’Sens par Jean François Bérard 1* au Michelin (hors boisson) et un diner au bistrot de Jean François Bérard (hors boisson) où la cuisine sent bon la Provence et la méditerranée.

Le bistrot Jean François Bérard - DR

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission "Embarquement Immédiat" entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.