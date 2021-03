Gagnez un week-end de rêve en Alsace, dans la Vallée de Kaysersberg

Direction le Grand Est cette semaine, en Alsace. C'est un écrin de verdure que France Bleu Paris et l'Office de Tourisme de la Vallée de Kaysersberg vous offrent. Ce nom vous dit quelque chose ? C'est normal, le village a été nommé Village Préféré des Français en 2017.

Votre séjour pour deux

L'hôtel KLE - OTVK

Et pour vous accueillir, l'Office de Tourisme met les petits plats dans les grands :

Une nuit en chambre double avec petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles , le KLE

, le KLE Repas gastronomique dans un étoilé Michelin, chez le chef Jérôme Jaegle

dans un étoilé Michelin, chez le chef Jérôme Jaegle Une parenthèse vigneronne, un moment exceptionnel de convivialité et de partage autour des Grands Crus d'Alsace

La parenthèse vigneronne

La Parenthése Vigneronne - OTVK

Instauré par l'Office de Tourisme, avec le concours des vignerons, restaurateurs et hôteliers de la Vallée, cette parenthèse vigneronne est une véritable invitation à la découverte dans un moment de convivialité et de partage rare. 9 thématiques, plus enchanteresses les unes que les autres, vous sont proposées et il y en a pour tout le monde : de l'amateur de vin au gourmand en passant par les adeptes de la relaxation ! Il faut dire que la Vallée de Kaysersberg pouvait difficilement se passer du vin, cinq de ses dix communes sont situées sur la route des vins d’Alsace !

Séance di Qi Jong pendant la Parenthèse Vigneronne - OTVK

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission "Embarquement Immédiat" entre 11h et 12h. Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.

Allez, bonne chance à tous !