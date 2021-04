Gagnez un week-end en famille ou entre amis en Haute Garonne

Du 26 au 30 avril, France Bleu Paris et le service de réservation Gîtes de France Haute-Garonne vous offre 2 nuits pour 6 personnes pour découvrir la région de Toulouse, Albi et Carcassonne !

Vous séjournerez au gîte La Tarabelloise, dans une bâtisse de caractère.

Situé à Tarabel, à 42 km de Castelnaudary, l'établissement La Tarabelloise possède un jardin et une terrasse bien exposée, que vous pourrez apprécier par beau temps.

Une piscine extérieure est également accessible en saison, du 15 juin au 15 septembre.

La piscine extérieure est accessible du 15 juin au 15 septembre - DR : Gîtes de France

A votre arrivée, un panier gourmand avec spécialités haut-garonnaises vous sera offert

A noter : le séjour d’une valeur maximum de 320 euros est valable 1 an hors vacances d'été (non transmissible, ni remboursable, ni échangeable en tout ou partie),

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.