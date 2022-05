Gagnez un Week-end en mode VIP à « Roue libre »

France Bleu Roussillon vous invite à un weekend en mode VIP à « Roue libre», Perpignan la mobilité à travers le temps. Participez à notre jeu de culture générale tout les jours à partir de 11h avec Patrick MAS, tentez de faire le meilleur score de la semaine et partez en week-end !

Inscrivez vous dès maintenant au 04.68.35.50.00.

Festival Roue Libre - Roue libre

Cet événement, premier de son genre et de son nom, veut à la fois commémorer le passé et éclairer l’avenir. Un passé coloré, épique et pittoresque, un passé de courses en tous genres, un passé d’agrément sans doute trop insouciant mais tellement agréable ! Des voitures de collection raconteront chacune leur histoire. Des clubs seront présents pour faire partager leur passion. Des démonstrations rappelleront à tous les joies du déplacement et les apprendront aux plus jeunes.

Roue Libre - Roue Libre

le Festival veut aussi et surtout aborder les débats du temps, l’environnement, l’incessante évolution technique, les modes d’énergie, le déplacement pour tous, à travers des débats, à travers les productions de nombreux exposants. Nous voulons éclairer des perspectives variées et même parfois contradictoires, desquelles surgira forcément un avenir pour la mobilité.

Le cadeau comprends :

Samedi 4 juin 9H au club Vip au pied du palais des congrès .Vous y serai reçu par les hôtesses de l’Automobile Club du Roussillon qui vous ferons découvrir les différents villages et animations de l’événement. Le midi vous partagerais avec les concurrents du rallye un repas convivial sous les platanes des allées maillol. Le diner du soir se fera en amoureux au restaurent le txoko au pied du Castillet. La nuit d’hôtel est prévu sur le circuit des platanes au « Daly». Dimanche 5 juin, après un superbe petit déjeuner c’est jour de circuit !

Vous pourrez monter à bord de voitures exceptionnelles pour rouler en tant que passager sur l’historique Circuit des Platanes.

Le midi vous serez invités à la table des participants de la grande parade « 100 ANS d’automobile » Le weekend de « REVE » se terminera par la remise de cadeaux commémoratif

Alors si vous êtes disponible les 4 et 5 juin inscrivez vous.