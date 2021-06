Gagnez un week-end magique à Disneyland Paris

Du 21 au 25 juin, France Bleu Paris et le Radisson Blu Paris vous offrent une parenthèse de détente dans cet hôtel 4 étoiles et la découverte, en famille, de la magie des parcs Disneyland !

Plus de 50 attractions vous attendent pour des expériences magiques et des aventures inoubliables pour les petits et les grands.

Rencontrez vos Personnages Disney favoris, laissez-vous transporter par les parades hautes en couleurs et profitez d'une vaste sélection de plus de 50 restaurants : Disneyland Paris est l'endroit idéal pour un séjour en famille.

Vous séjournerez, le temps d’une nuit, au Radisson Blu Paris**** de Marne-la-Vallée, en chambre familiale, petit-déjeuner compris

Un hôtel élégant et relaxant, idéalement situé au cœur d’une oasis de nature.

Grâce à la navette gratuite, vous pourrez accéder très rapidement, en 7 minutes exactement, aux parcs d’attractions Disney® et découvrir en famille ce royaume enchanté.

Car oui, le cadeau de cette semaine comprend également 4 billets valables pour les 2 parcs Disneyland Paris.

Au Parc Disneyland, vous entrez dans un monde où magie et féérie règnent. Au pied du Château de la Belle au Bois Dormant, attractions, spectacles, parades, boutiques et restaurants vous plongent dans les univers des Disney que vous aimez : ça y est, vous y êtes. Pour de vrai.

Au Parc Walt Disney Studios, vous pénétrez dans les mondes époustouflants de Pixar et Disney. Attractions, spectacles, saisons spéciales... Vous ne regardez plus seulement les films, vous y êtes. De grands moments d'excitation et d'émerveillement, en famille et entre amis.

Comment jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission “Embarquement Immédiat” entre 11h et 12h.