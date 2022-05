Jouez du 9 au 13 mai au jeu de 11h et gagnez un week-end relaxant à Gruissan.

France Bleu Roussillon vous invite à un week-end relaxant à Gruissan. Participez à notre jeu de culture générale tout les jours à partir de 11h avec Michèle PIERRARD et Patrick MAS, tentez de faire le meilleur score de la semaine et partez en week-end !

Inscrivez vous dès maintenant au 04.68.35.50.00.

Embarquez à bord des Îlots de Gruissan pour une nuit sur l’eau. Les lodgeBoats sont tournés vers la mer et vous pourrez admirer le lever du soleil depuis la terrasse ou même depuis votre chambre ! Profitez d’un repas avec vue sur les Salins de Gruissan où 50 nuances de rose s’offrent à vous ! Elaboré sur place, avec des produits frais et locaux, goutez le meilleur de la gastronomie de Gruissan. En partant, faites un tour par l’éco-musée du sel et découvrez le métier des sauniers.

Enfin vivez un moment de sérénité à la Balnéo de Gruissan. Vous aurez toute la journée pour profiter des bains à remous, spa, jacuzzi, sauna et Hammam…

Ilots de Gruissan - Iots de Guissan

Ce cadeau comprend : 1 nuit pour 2 personnes sur les Îlots de Gruissan, 1 repas pour 2 personnes au Salins de Gruissan (menu : Apéritif d’accueil / Assiette du Saunier ou Salade de chèvre chaud / Poulet ou Poisson en croûte de Sel / Dessert du Saunier / Café ou Thé / 50cl de vin), 2 entrées à la journée à l’Espace Balnéoludique de Gruissan.

Telle une marina hôtelière, Les îlots de Gruissan vous accueillent à bord de leurs 32 LodgeBoats en prestation hôtelière. Dans cet environnement naturel, protégé par des pontons brise-clapot, dans l’avant-port de Gruissan, vous pouvez choisir de profiter d’un emplacement unique que ce soit côté Yacht Club ou côté Grand Large.