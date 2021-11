Gagnez une bulle d’évasion Thalasso & spa à Ouistreham

Un séjour iodé face à la mer, un voyage au cœur du bien-être pour deux personnes au centre de thalassothérapie et spa Thalazur Ouistreham avec une nuit en chambre double, trois soins, un repas et un petit-déjeuner.

Un séjour au centre de thalassothérapie et spa Thalazur Ouistreham

Du 29 novembre au 3 décembre

Toute cette semaine sur France Bleu Normandie dans la Boîte À Sons, remportez votre coffret cadeau « Une bulle d'évasion Thalasso & spa » au centre de thalassothérapie et spa Thalazur Ouistreham. Du lundi 29 novembre au vendredi 3 décembre, entre 11h00 et 12h00, jouez au 02 31 44 48 44 avec Sylvain Cotigny et Jason Grönert.

Une bulle d'évasion Thalasso & spa

Le séjour (valable du dimanche au vendredi) pour deux personnes comprend :

3 soins d'exception : un enveloppement à la pulpe de coco, un bain hydromassant aux cristaux de lagon et un modelage sous fine pluie d'eau de mer.

: un enveloppement à la pulpe de coco, un bain hydromassant aux cristaux de lagon et un modelage sous fine pluie d'eau de mer. Un repas au restaurant : une coupe de champagne, plateau de fruits de mer et dessert (hors boissons - pour deux personnes).

: une coupe de champagne, plateau de fruits de mer et dessert (hors boissons - pour deux personnes). Une nuit en chambre double côté ville avec petit-déjeuner.

Valeur du cadeau : 520,00 € TTC

Un séjour iodé face à la mer

Situé dans le Calvados, l'institut de thalassothérapie Thalazur Ouistreham vous propose un séjour iodé face à la mer, un voyage au cœur du bien-être. Idéal pour se ressourcer en savourant un plateau de fruits de mer face à la plage de Ouistreham, et profiter des nombreux soins d’eau de mer aux senteurs exotiques ou d'un modelage sous fine pluie d’eau de mer chaude.

Des idées cadeaux pour Noël : demi-journées thalasso, modelages et spa, moments à deux, moments gourmands, etc.

Thalazur Ouistreham

Bd du commandant Kieffer

14150 Ouistreham

02 31 96 40 40

ouistreham@thalazur.fr