Gagnez une croisière d’une semaine en France pour 2 personnes

Fondée par Gérard Schmitter en 1976, CroisiEurope s'est imposée au fil des ans comme le leader européen de la croisière fluviale et s'est spécialisée dans les croisières à taille humaine sur les canaux, fleuves et mers en Europe et dans le monde.

Convivialité, disponibilité, proximité et professionnalisme sont les maîtres mots à bord. De plus, la capacité des bateaux (de 16 à 197 passagers maximum) crée un climat favorable où chacun peut se rencontrer facilement et échanger.

C’est une croisière sur l’un des fleuves de France que vous propose de gagner du 21 au 25 mars France Bleu Paris et CroisiEurope.

À Bord

Toutes les cabines ont une vue extérieure avec baie vitrée ou balcon à la française (selon bateau) et sont équipées de TV satellite, coffre-fort, sèche-cheveux, climatisation, salle de bains avec douche et toilettes privatives.

L'une des cabines - DR

Les espaces communs

Le pont soleil de chaque bateau offre une vue panoramique sur les paysages. Chaises longues ainsi que jacuzzi et piscine sont disponibles sur certains bateaux.

Tous les passagers sont accueillis au restaurant pour le buffet du petit-déjeuner, puis pour le déjeuner et le dîner, servis en un seul service, à heure fixe.

Une formule “tout inclus”

Depuis plusieurs années maintenant, CroisiEurope a mis en place une formule “Tout inclus” sur l’ensemble de ses bateaux excepté pour les destinations lointaines.

Elle comprend : la pension complète, les boissons au bar et aux repas à bord (vin, eau, bière, jus de fruits et 1 café, excepté sur certains vins et du champagne), le Wi-Fi, les audio-guides, les animations avec orchestre et la garantie surcharge carburant. Ainsi le passager est libéré de paiement annexe et peut profiter pleinement de sa croisière en toute tranquillité.

CroisiEurope vous attend -

Comment Jouer ?

Une seule chose à faire, appelez votre radio au 01.42.30.10.10 et inscrivez-vous pour jouer en direct dans l’émission Embarquement Immédiat entre 11h et 12h.

Une fois à l’antenne, vous devrez tenter de répondre correctement à un maximum de questions. 1 question, 5 secondes de réflexion. Si le temps de réflexion est dépassé ou si la réponse est fausse, le jeu s’arrête.

Pas d’égalité possible, le plus haut score de la semaine, c’est-à-dire l’auditeur ayant répondu au plus grand nombre de questions d’affilée, est déclaré gagnant de la semaine.