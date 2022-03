Gagnez une croisière d'une semaine pour deux en France avec CroisiEurope

A l'occasion des portes-ouvertes chez CroisiEurope, France Bleu Alsace et son partenaire vous offrent une croisière d'une semaine pour deux personnes sur un fleuve français de votre choix.

Envie de vacances ? C'est le moment d'y penser ! Notre partenaire CroisiEurope organise du 18 au 20 mars 2022 des portes ouvertes, à la Gare fluviale, rue du Havre à Strasbourg, à bord de ses bâteaux, de 10h à 18h. L'occasion de vous faire rêver et vous proposer une offre de croisières sur les fleuves et mers du monde entier : France, Afrique, Espagne, Portugal, Canaries, Baléares,... des séjours où vous vous laisserez porter. Un programme de conférences est à votre disposition sur les trois jours et vous pourrez déjeuner ou dîner à bord d'un bâteau.

Et France Bleu Alsace vous offre le rêve dès maintenant

Dans la semaine du 14 au 18 mars, écoutez votre radio en Alsace entre 6h et 9h. Lorsque nous vous poserons une question sur CroisiEurope, appelez le 0388251515 pour participer. Le sélectionné du jour participera au tirage de fin de semaine et remportera une croisière d'une semaine pour deux personnes à bord d'un des bâteaux de CroisiEurope.

Le détail de votre cadeau : une croisière d’une semaine en France pour 2 personnes sur l’un des 5 fleuves en France au choix pour les gagnants, selon les disponibilités et sur la base port/port. Tout inclus : repas, boisson à volonté et excursions.

Tentez votre chance !