Gagnez une croisière en Méditerranée pour deux personnes

Rien de tel en cette période que de profiter de magnifiques paysages dans un décor paradisiaque ; la Méditerranée.

Vous embarquerez depuis Gênes en Italie pour un séjour de 2 personnes en cabine balcon à bord du "MSC Grandiosa" (ou navire équivalent) en Méditerranée. La durée de la croisière est de 8 jours soit 7 nuits.

Le jeu est ouvert du 8 au 22 avril au matin, le gagnant sera contacté le 22 avril. Le séjour est non échangeable, non remboursable, non monétisable. La date de validité est au 30 juin 2021 et selon disponibilités. Retrouvez les infos dans la rubrique règlement du jeu.

Jouez avec MSC Croisière et France Bleu Pays de Savoie