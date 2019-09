Gagnez une croisière entre Paris et Honfleur et découvrez autrement notre beau patrimoine

Paris, France

Avec CroisiEurope, naviguez sur la Seine entre Paris et Honfleur à la découverte de villes au patrimoine architectural unique.

Vous débarquerez au ravissant petit port d'Honfleur et découvrirez la côte Fleurie qui vous offrira une succession de plages de sable, de falaises et de charmantes stations balnéaires.

● Jour 1 : Paris

Embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.

Dîner à bord.

Départ en navigation en longeant les magnifiques monuments de Paris « by night ».

● Jour 2 : Paris - Poissy - Rouen

Tôt le matin, départ en navigation vers Poissy.

Excursions : la visite du château de Versailles ou la visite à vélo du parc du château de Versailles. Attention le château de Versailles étant fermé le lundi, les visites sont organisées ce jour-là au château de Malmaison.

Retour à bord et navigation vers Rouen.

● Jour 3 : Rouen - Honfleur

Excursion : la visite guidée de Rouen.

Retour à bord et navigation vers Honfleur.

Soirée de gala.

● Jour 4 : Honfleur

Excursion : la visite guidée de Honfleur.

L'après-midi, excursion facultative : découverte de la côte Fleurie et dégustation de calvados.

● Jour 5 : Honfleur

Petit déjeuner buffet à bord.

Débarquement à 9h.

-

Fondée par Gérard Schmitter en 1976, CroisiEurope étend depuis ses racines alsaciennes, son savoir-faire et son art de vivre à la française aux fleuves et rivières du monde, grâce à une flotte qui s’étoffe, un service irréprochable, des itinéraires choisis et une variété de croisières sans cesse renouvelées.

Actuellement 3 bateaux de cette compagnie naviguent sur la Seine. Un moyen de visiter la France avec la plus grande sérénité, en dehors du Trafic routier.

Dessinés avec soin et goût du détail, chacun des bateaux de la flotte de CroisiEurope offre confort et sécurité, et ce toujours avec un brin d’originalité dans la décoration d’intérieure.

100 à 180 passagers peuvent embarquer par croisière, selon la conception des navires. Ceux-ci sont entretenus régulièrement pour les garder au goût du jour et aux normes de sécurité optimale. La flotte de CroisiEurope accueille ainsi chaque année de nouveaux bateaux de croisière, tandis qu’une partie des plus anciens sont entièrement remis à neuf.